Autocisterna ribaltata | raccordo libero dopo 5 ore di lavoro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono volute cinque ore di, da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino, per liberare la carreggiata dall’carica di ossigeno liquidosi sulautostradale dell’A3 Avellino – Salerno, nel tratto che va da Serino verso Atripalda, precisamente al Km 26,600. Per portare a termine l’operazione, preceduta dal travaso dell’ossigeno liquido refrigerato destinato a un ospedale di Bari, si è reso necessario l’impiego di una autogru. Durante i lavori il tratto è stato chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, provocando così notevoli difficoltà al traffico veicolare. La circolazione è ripresa subito in direzione Salerno ecirca un’ora anche in direzione Avellino: sulla quella corsia infatti gli operai dell’Anas hanno dovuto ...

Ci sono volute circa cinque ore di lavoro per effettuare il travaso in un'altra autocisterna e poi recuperare il pesante automezzo con l'ausilio dell'autogru. Chiuso in entrambi i sensi di marcia il raccordo autostradale. I Vigili del Fuoco di Avellino dalle ore sette sono stati impegnati in un incidente stradale che ha visto coinvolta una cisterna che trasportava ossigeno liquido refrigerato, sul raccordo autostradale.