Auto a fuoco sull'autostrada A29 in Sicilia, due morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Auto a fuoco sull'Autostrada A29 in Sicilia, un gravissimo incidente Automobilistico che ha provocato la morte di due persone. Incidente stradale su Autostrada (Getty Images)L'Autostrada è la A29, nel tratto che unisce Palermo a Mazara del Vallo. Due Automobilisti sono morti carbonizzati dopo essere rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto all'uscita della galleria di Fulgatore. Le loro identità non si conoscono ancora e in corso ci cono degli accertamenti. Ti potrebbe interessare anche -> Riaperture e spostamenti, arriva il Pass: ecco cosa permette di fare Questo lo scenario dell'ultimo sconvolgente incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Sicilia. L'Auto si è ...

