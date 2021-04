Auguri a Robert Smith, nove curiosità per celebrare il ‘darkettone’ leader dei Cure (Di mercoledì 21 aprile 2021) Robert Smith, il leader dei Cure compie proprio oggi 62 anni! Nato a Blackpool nel Lancashire il 21 aprile 1959, all’età di quattordici anni fonda gli Obelisk. Ve la facccio breve: i Cure vedranno la luce nel 1978. L’anno seguente esce il loro debutto discografico Three Imaginary Boys, ma sono i tre dischi successivi a lasciare un segno indelebile nel caleidoscopico periodo musicale che imperversava in quegli anni: Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) e Pornography (1982). The Top”(1984), The Head on the Door”(1985) e Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987). Nel 1989 esce Disintegration. Altri due album negli anni ’90 Wish e Wild Mood Swing li traghettano nel nuovo millennio con Bloodflowers. Negli ultimi vent’anni usciranno solo due album, The Cure e 4:13 Dream. In maniera volutamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021), ildeicompie proprio oggi 62 anni! Nato a Blackpool nel Lancashire il 21 aprile 1959, all’età di quattordici anni fonda gli Obelisk. Ve la facccio breve: ivedranno la luce nel 1978. L’anno seguente esce il loro debutto discografico Three Imaginary Boys, ma sono i tre dischi successivi a lasciare un segno indelebile nel caleidoscopico periodo musicale che imperversava in quegli anni: Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) e Pornography (1982). The Top”(1984), The Head on the Door”(1985) e Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987). Nel 1989 esce Disintegration. Altri due album negli anni ’90 Wish e Wild Mood Swing li traghettano nel nuovo millennio con Bloodflowers. Negli ultimi vent’anni usciranno solo due album, Thee 4:13 Dream. In maniera volutamente ...

