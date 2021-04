Attimi di paura a Roma: bimba resta incastrata nell’impastatrice, ecco cosa è successo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attimi di apprensione e paura nel pomeriggio di oggi in un appartamento di Piazzale Prenestino al civico 47, vicino alla zona del Pigneto. E’ qui che una bambina di sei anni è rimasta incastrata con la gamba in un’impastatrice professionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre specializzate in interventi di questo tipo. L’intervento degli operatori, tramite l’utilizzo della centralina oleodinamica e del divaricatore, ha permesso di liberare la piccola che è stata poi successivamente affidata alle cure del 118. La bimba è così giunta in Ospedale, il Bambino Gesù, in codice giallo. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021)di apprensione enel pomeriggio di oggi in un appartamento di Piazzale Prenestino al civico 47, vicino alla zona del Pigneto. E’ qui che una bambina di sei anni è rimastacon la gamba in un’impastatrice professionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre specializzate in interventi di questo tipo. L’intervento degli operatori, tramite l’utilizzo della centralina oleodinamica e del divaricatore, ha permesso di liberare la piccola che è stata poi successivamente affidata alle cure del 118. Laè così giunta in Ospedale, il Bambino Gesù, in codice giallo. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.

