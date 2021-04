Attentato Nizza | uno dei complici di Bouhlel arrestato in Italia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Uno deidell’diè statoin. Il blitz è scattato in provincia di Caserta. SPARANISE (CASERTA) – Uno deidell’didel luglio 2016 è statoin. Il blitz è scattato nel pomeriggio di mercoledì 21 aprile 2021 a Sparanise, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, si tratta di un cittadino albanese di 28 anni. L’uomo è accusato di aver fornito le armi a Mohamed Lahouajej-, l’uomo accusato di aver compiuto l’attacco prima di essere ucciso dalla polizia. Sul fermato inpendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi e nelle prossime ore potrebbe ...

... hanno individuato ed arrestato il complice dell'autore dell'terroristico compiuto ail 14 luglio 2016 , costato la vita a 84 persone, di cui sei italiane. A finire in manette è ...È stato arrestato il complice dell'autore dell'terrositico didel 14 luglio 2016, costato la vita a 86 persone, di cui sei italiane. Si chiama Endri Elezi ed è stato feramto a Sparanise, in provincia di Caserta . Elezi, 28enne di ...Arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta, l’uomo che gli inquirenti ritengono sia il complice dell’autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. Si chiama Endri Elezi, 28 anni, di origine alb ...A Sparanise è stato arrestato nella serata di mercoledì 21 aprile il complice dell'attentatore della strage di Nizza.