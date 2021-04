Atletico Madrid | i calciatori sulla Super League | «Siamo soddisfatti»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Koke, centrocampista e capitano dell’, ha pubblicato un comunicato firmato da tutta la squadraKoke, centrocampista e capitano dell’, ha pubblicato un comunicato firmato da tutta la squadra. Le sue dichiarazioni. «Dalla rosa dell’vogliamo trasmettere la nostra soddisfazione in merito alla decisione finale della rinuncia al progetto dellalega presa dal nostro club. Continueremo a lottare per aiutare, dalla nostra posizione, l’a crescere attraverso i valori dello sforzo e del merito sportivo che ci hanno sempre caratterizzato affinché tutti voi ...

... l'entourage di Agnelli: 'La Superlega non esiste più!' 12.10 - Inter, addio alla SuperLega: Arriva il comunicato UFFICIALE! 11.55 - UFFICIALE: anche l'abbandona il progetto Superlega.Non solo: anche Barcellona e, pur non avendo ancora espresso ufficialmente la propria posizione, sembrano sul punto di lasciare , travolte dai dubbi, dalle critiche, dalla paura di ...Koke, centrocampista e capitano dell’Atletico Madrid, ha pubblicato un comunicato firmato da tutta la squadra sulla Super League. Le sue dichiarazioni. «Dalla rosa dell’Atletico Madrid vogliamo ...Il presidente della Juventus ammette che il piano non può andare avanti. E anche l'Atletico Madrid si chiama fuori ...