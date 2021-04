Atletico Madrid fuori dalla Super League | Simeone | «Pensiamo ai tifosi»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Diegoparla dell’uscita dal progettodell’: ecco le parole del tecnico argentino Diego, in conferenza stampa, parla dell’uscita dal progettodell’. «Gil Marin ci ha espresso i dubbi sulla situazione e cosa è successo nella notte con la decisione di lasciare lalega. Sappiamo che è una decisione che è stata presa guardando alla nostra gente e alla famiglia dell’. Mi conoscete da tempo, non mi piace la demagogia. Quello che penso lo dico alle persone a cui devo dirlo, non mi piace cercare il gradimento di chi mi ascolta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

