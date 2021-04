Atalanta | Malinovskyi | «Ora sono al top Che festa dopo la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ruslanha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo gol contro lantus e della sua evoluzione in nerazzurro Ruslan, trequartista dell’, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati, il gol di domenica scorsa contro lantus ma anche la sua evoluzione in nerazzurro. GOL ALLANTUS – «Le avevo già segnato l’anno scorso, di destro. Ma non bastò per vincere. Colpa di quei rigori un po’ così. E le dirò, fossimo usciti con i tre punti da Torino, avremmo lottato per lo scudetto sino alla fine. Anche in questa stagione avremmo potuto fare di più: abbiamo lasciato per strada dei punti preziosi, come a Bologna o col Torino. E abbiamo festeggiato molto nello spogliatoio. ...