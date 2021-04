Astrazeneca, nuovo articolo degli scienziati tedeschi sul vaccino: “Scoperto il meccanismo che può provocare le trombosi gravi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un meccanismo a cascata innescato da alcuni componenti del vaccino e in particolare dall’acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è la causa dei rari casi di trombosi grave che si sono verificati dopo la somministrazione di Vaxzevria, il composto di Astrazeneca. È la conclusione a cui è giunto il team di scienziati tedeschi guidato dal professor Andreas Greinacher, dell’Università di Greifswald, in uno nuovo articolo pubblicato su Research Square e non ancora sottoposto a peer review. “I componenti del vaccino – si legge nelle conclusioni dello studio – formano complessi antigenici con PF4, l’EDTA aumenta la permeabilità microvascolare e i componenti del vaccino causano reazioni infiammatorie acute. La formazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una cascata innescato da alcuni componenti dele in particolare dall’acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è la causa dei rari casi digrave che si sono verificati dopo la somministrazione di Vaxzevria, il composto di. È la conclusione a cui è giunto il team diguidato dal professor Andreas Greinacher, dell’Università di Greifswald, in unopubblicato su Research Square e non ancora sottoposto a peer review. “I componenti del– si legge nelle conclusioni dello studio – formano complessi antigenici con PF4, l’EDTA aumenta la permeabilità microvascolare e i componenti delcausano reazioni infiammatorie acute. La formazione di ...

