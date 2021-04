Aston Villa – Manchester City 21 aprile 2021 ore 20:15 (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ala dell’Aston Villa Trezeguet deve essere operata al ginocchio e si unisce al capitano infortunato Jack Grealish in disparte. Escluso anche Morgan Sanson per un problema al ginocchio, mentre Wesley non è pronto a fare il suo ritorno dopo oltre 15 mesi di assenza. Ecco a che punto sono le due squadre prima dell’incontro Aston Villa – Manchester City di questa sera. Aston Villa – Manchester City: cosa hanno fatto le due squadre fino ad oggi? Il Manchester City è senza il centrocampista Kevin de Bruyne, che si è infortunato al piede destro e alla caviglia durante la semifinale di FA Cup di sabato. Sergio Aguero ha saltato tre partite con un problema non specificato. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ala dell’Trezeguet deve essere operata al ginocchio e si unisce al capitano infortunato Jack Grealish in disparte. Escluso anche Morgan Sanson per un problema al ginocchio, mentre Wesley non è pronto a fare il suo ritorno dopo oltre 15 mesi di assenza. Ecco a che punto sono le due squadre prima dell’incontrodi questa sera.: cosa hanno fatto le due squadre fino ad oggi? Ilè senza il centrocampista Kevin de Bruyne, che si è infortunato al piede destro e alla caviglia durante la semifinale di FA Cup di sabato. Sergio Aguero ha saltato tre partite con un problema non specificato. ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - srkntiak : @luxoronline Aston Villa - Manchester City K.a: serkantsn @porterxxx59 @atiba1712 @modaland35 - bbcmtd : Aston Villa v Manchester City - diko_israel : @footballshownja @937RhythmFm Aston Villa 0 -2manchester City - negoodu : @footballshownja @937RhythmFm Aston Villa 3 Manchester City 4 Aston Villa to score 1st -