Asta record (un milione di dollari?) per le Nike Air Yeezy indossate da Kanye West (Di mercoledì 21 aprile 2021) Volano verso il milione di dollari le Nike Air Yeezy indossate da Kanye West al 50esimo Grammy Awards del 2008. Le scarpe del cantante statunitense sono state messe in vendita da Ryan Chang, un famoso collezionista di sneaker, tramite Sotheby’s, e nonostante la casa d’aste britannica non abbia svelato il prezzo esatto della vendita, rigorosamente privata, ci si aspetta che superi i sei zeri, scavalcando addirittura il tetto di 615mila dollari fissato a maggio scorso dalla vendita di Christie’s delle Nike Air Jordan 1s indossate da Micheal Jordan nel 1985. View this post on Instagram Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Volano verso il milione di dollari le Nike Air Yeezy indossate da Kanye West al 50esimo Grammy Awards del 2008. Le scarpe del cantante statunitense sono state messe in vendita da Ryan Chang, un famoso collezionista di sneaker, tramite Sotheby’s, e nonostante la casa d’aste britannica non abbia svelato il prezzo esatto della vendita, rigorosamente privata, ci si aspetta che superi i sei zeri, scavalcando addirittura il tetto di 615mila dollari fissato a maggio scorso dalla vendita di Christie’s delle Nike Air Jordan 1s indossate da Micheal Jordan nel 1985. View this post on Instagram

