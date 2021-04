“Assurdo voler scegliere il vaccino, non si tratta di borse o di un paio di scarpe” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La campagna vaccinale non è un negozio dove scegliere cosa comprare. Bisogna fidarsi del parere dei medici perché la scienza è l’unica disciplina che può portarci fuori da questa situazione di emergenza sanitaria che ci attanaglia da oltre un anno. È questo il pensiero del Professor Matteo Bassetti che, anche oggi, ha sottolineato l’importanza della campagna vaccinale per uscire da questa pandemia. E lo ha fatto, ancora una volta, attraverso una metafora forte. Bassetti si sfoga contro quei cittadini che vogliono scegliersi il vaccino Nella fase tra la prima e la seconda ondata, Matteo Bassetti è stato al centro dell’attenzione e della critica mediatica per alcune previsioni sull’andamento dell’epidemia da Sars-CoV-2. Poi, però, ha ammesso l’errore e da quel momento è sempre intervenuto puntualmente, da fervente sostenitore della scienza e dei principi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) La campagna vaccinale non è un negozio dovecosa comprare. Bisogna fidarsi del parere dei medici perché la scienza è l’unica disciplina che può portarci fuori da questa situazione di emergenza sanitaria che ci attanaglia da oltre un anno. È questo il pensiero del Professor Matteo Bassetti che, anche oggi, ha sottolineato l’importanza della campagna vaccinale per uscire da questa pandemia. E lo ha fatto, ancora una volta, attraverso una metafora forte. Bassetti si sfoga contro quei cittadini che vogliono scegliersi ilNella fase tra la prima e la seconda ondata, Matteo Bassetti è stato al centro dell’attenzione e della critica mediatica per alcune previsioni sull’andamento dell’epidemia da Sars-CoV-2. Poi, però, ha ammesso l’errore e da quel momento è sempre intervenuto puntualmente, da fervente sostenitore della scienza e dei principi ...

