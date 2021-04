Assenteismo, record a Catanzaro: in 15 anni neanche un giorno di lavoro. Ma prendeva regolarmente lo stipendio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Assenteismo da record a Catanzaro: in 15 anni neanche un giorno di lavoro. La storia del dipendente dell’ospedale e le indagini degli inquirenti. Ha fatto comprensibilmente il giro della rete la storia di un dipendente dell’ospedale di Catanzaro che in 15 anni non ha fatto neanche un giorno di lavoro: si tratta di una sorta di primato nel drammatico mondo dell’Assenteismo. Un record che non poteva non essere apprezzato e notato anche dalle autorità competenti che hanno aperto un’indagine. Catanzaro, in 15 anni neanche un giorno di lavoro: il caso di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021)da: in 15undi. La storia del dipendente dell’ospedale e le indagini degli inquirenti. Ha fatto comprensibilmente il giro della rete la storia di un dipendente dell’ospedale diche in 15non ha fattoundi: si tratta di una sorta di primato nel drammatico mondo dell’. Unche non poteva non essere apprezzato e notato anche dalle autorità competenti che hanno aperto un’indagine., in 15undi: il caso di ...

