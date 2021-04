Assassin’s Creed si espande con nuovi romanzi

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ubisoft® annuncia la collaborazione con una schiera di famosi editori, autori di talento e illustratori per continuare ad allargare l’universo diversomedia. I fan didi tutto il mondo potranno scoprire di più sulle varie storie tratte dal loro franchise preferito visitando il nuovo sito che illustrerà le pubblicazioni del 2021 e oltre su assassins.com/stories. Con gli imminenti lanci di, graphic novel, manhua**, webtoon*** e, più recentemente, diversi podcast****, la narrativa disiattraverso tutti i formati: racconti, fiction illustrate e opere digitali. “Con una licenza ricca come quella di ...