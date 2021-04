Asi-Confindustria Caserta | Pignetti e Schiavone | Confronto e collaborazione per lo sviluppo del territorio e il supporto alle aziende

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A Beniaminogli auguri di buon lavoro da parte della Presidente del Consorzio per l’Area diindustriale Raffaelache ha accolto il nuovo Presidente diper un primo tavolo di. “Siamo pronti a lavorare in un clima di fattivanella condivisione dei progetti, per implementare le infrastrutture fisiche e logiche, velocizzare le procedure per ridurre quanto più è possibile l’impatto che la pandemia ha avuto sul tessuto produttivo – ha dichiarato la presidente– . L’obiettivo condiviso è quello di mantenere sempre vivo ilsulla crescita delper un suosostenibile. E’ un impegno che richiede la ...