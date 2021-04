Ascolti tv martedì 20 aprile | Canzone segreta | Il giorno più bello del mondo | DiMartedì

(Di mercoledì 21 aprile 2021)tv202021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,202021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di. Su Canale 5 il film Ilpiùdel. Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv lunedì 192021? Di seguito tutti i dati.tv 202021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access ...

Advertising

MioWid : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Martedì #Pasqua2021 - Dacci sempre questo Pane! - Io sono il Pane della Vita. ?? - RenzinaCeriani1 : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Martedì #Pasqua2021 - Dacci sempre questo Pane! - Io sono il Pane della Vita. ?? - GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Martedì #Pasqua2021 - Dacci sempre questo Pane! - Io sono il Pane della Vita. ?? - scaporrelli : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Martedì #Pasqua2021 - Dacci sempre questo Pane! - Io sono il Pane della Vita. ?? - Annuccell : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Martedì #Pasqua2021 - Dacci sempre questo Pane! - Io sono il Pane della Vita. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì

La vita in diretta, Alberto Matano ringrazia il pubblico per gli: 'Ci seguite in tanti' Anche oggi,20 aprile 2021, Alberto Matano con La vita in diretta ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 per circa un'ora e mezza, dall'edizione breve del ...Una finale veramente speciale per il programma Canzone Segreta in onda20 aprile su Rai 1 alle ore 21.25. L'ultimo appuntamento sarà condotto come di consueto da ...vai alla gallery GLI...