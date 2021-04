Ascolti tv analisi 20 aprile: Serena Rossi ‘ibrida’ batte Siani ma perde il derby campano. Giordano mette in fila Floris e Bianchina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ascolti talk politici, in sovrapposizione: Giordano a 1,258 milioni e 5,71%; Floris a 1,244 milioni e 5,65%; Berlinguer 1,153 milioni e 5,29% Il bilancio di Canzoni Segrete, prolungato al venerdì, e ieri proposto in forma ibrida anche al martedì su Rai1 (con qualche ospite fresco ed una parte con ‘il meglio di’) si può considerare dignitoso. La puntata di ieri – martedì 20 aprile – ha riscosso 3 milioni ed il 13,5%. Poco per l’ammiraglia pubblica, ma pretendere di più, francamente, da un programma che nelle intenzioni è basicamente emotivo e acchiappa lacrime, senza l’atmosfera garantita dalla presenza del pubblico, andava molto oltre le possibilità di un format già molto spremuto. La napoletana Serena Rossi ha avuto la meglio sulla commedia in prima tv diretta e interpretata dal ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 aprile 2021)talk politici, in sovrapposizione:a 1,258 milioni e 5,71%;a 1,244 milioni e 5,65%; Berlinguer 1,153 milioni e 5,29% Il bilancio di Canzoni Segrete, prolungato al venerdì, e ieri proposto in forma ibrida anche al martedì su Rai1 (con qualche ospite fresco ed una parte con ‘il meglio di’) si può considerare dignitoso. La puntata di ieri – martedì 20– ha riscosso 3 milioni ed il 13,5%. Poco per l’ammiraglia pubblica, ma pretendere di più, francamente, da un programma che nelle intenzioni è basicamente emotivo e acchiappa lacrime, senza l’atmosfera garantita dalla presenza del pubblico, andava molto oltre le possibilità di un format già molto spremuto. La napoletanaha avuto la meglio sulla commedia in prima tv diretta e interpretata dal ...

Advertising

emabrue : Ascolti tv 19 aprile analisi: Arianna fugge e vince, Ilary leader la notte e in Valle D’Aosta. Ranucci insiste su G… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 aprile analisi: Arianna scappa, Ilary domina la notte e in Valle D’Aosta. Ranucci insiste su Guerra,… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 aprile analisi: Arianna scappa, Ilary domina la notte e in Valle D’Aosta. Ranucci insiste su Guerra,… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 18 aprile: La 'cumpa' del conservatorio prevale su Bonolis, ma non sono numeri da fiction Rai. Ma calano… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 18 aprile: La 'cumpa' del conservatorio prevale su Bonolis, ma non sono numeri da fiction Rai. Ma calano… -