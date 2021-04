Arzà: "Bene Emilia Romagna su risoluzione conversione a gas delle auto" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Plaudiamo all'iniziativa dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna che nel settore del trasporto leggero ha adottato una risoluzione molto netta, affinché lo Stato centrale introduca incentivi a favore anche della conversione a metano e Gpl delle auto già circolanti euro 4 ed euro 5, alimentate a benzina e diesel. Auspichiamo che questa risoluzione possa essere adottata anche dalle altre regioni del Bacino Padano che, come l'Emilia Romagna, soffrono particolarmente le conseguenze dell'inquinamento dell'aria". Così Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica. "Ma soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento possano già nei provvedimenti oggi alla loro attenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Plaudiamo all'iniziativa dell'Assemblea legislativa dell'che nel settore del trasporto leggero ha adottato unamolto netta, affinché lo Stato centrale introduca incentivi a favore anche dellaa metano e Gplgià circolanti euro 4 ed euro 5, alimentate a benzina e diesel. Auspichiamo che questapossa essere adottata anche dalle altre regioni del Bacino Padano che, come l', soffrono particolarmente le conseguenze dell'inquinamento dell'aria". Così Andrea, presidente di Assogasliquidi-Federchimica. "Ma soprattutto ci auguriamo che il governo e il Parlamento possano già nei provvedimenti oggi alla loro attenzione ...

