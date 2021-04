(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) -opera su tre ambiti di intervento, suddivisi in otto azioni: lo sviluppo deiintroduce un'ulteriore novità rispetto alle edizioni precedenti e prevede due tipologie di borse (grant): la prima borsa è destinata a sostenere residenze di ricerca all'estero presso istituzioni accreditate, finalizzate allo sviluppo professionale di artisti, curatori e critici di tutte le età; la seconda borsa è destinata al supporto della pura ricerca artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale, con particolare riguardo allegenerazioni e agli artisti, curatori e critici emergenti. Scadenza il 21 giugno 2021; Il secondo ambito è la promozione internazionale di artisti, curatori e criticii sostiene da un lato le proposte di progetti di mostre ...

Advertising

TV7Benevento : Arte: Franceschini, 'Italian Council porta nel mondo creatività e giovani talenti' (2)... - TV7Benevento : Arte: Franceschini, 'Italian Council porta nel mondo creatività e giovani talenti'... - AgCultNews : Arte contemporanea, Franceschini: prosegue impegno per portare nel mondo creatività e giovani talenti @MiC_Italia… - tiritwittoio : RT @bonardi_luca: Grazie a chi ha firmato, condiviso e a chi lo farà! Facciamo ripartire la cultura dalla periferia! - bonardi_luca : Grazie a chi ha firmato, condiviso e a chi lo farà! Facciamo ripartire la cultura dalla periferia!… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte Franceschini

... ha dichiarato in una nota il Ministro della Cultura, Dario. - - > " È il giusto ... Anche il mondo della cultura, della creatività, dell'e dell'editoria ha manifestato il proprio ...... documentato attraverso le immagini video, del rapporto trae luce nel patrimonio culturale italiano. Solo poche settimane fa il ministero guidato da Darioha pubblicato il video "...Condividi questo articolo:Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Con uno stanziamento di 2.500.000 euro prende il via la decima edizione dell’Italian Council, il programma di supporto e promozione dell’arte cont ...Presentata la decima edizione dell'Italian Council, il programma promosso dalla DGCC per sostenere l'arte contemporanea italiana all'estero ...