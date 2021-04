Arrestato in Italia il complice dell'attentatore di Nizza (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Gli investigatori della Polizia di Stato hanno individuato e Arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016. Gli uomini della Polizia di Stato delle Digos delle questure di Napoli e Caserta, attivate dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e con la collaborazione del Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni della Campania, hanno Arrestato Endri Elezi, 28enne cittadino albanese colpito da mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi poiché ritenuto responsabile di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Gli investigatoria Polizia di Stato hanno individuato einil'autore'attentato terroristico commesso in Francia ail 14 luglio 2016. Gli uominia Polizia di Statoe Digose questure di Napoli e Caserta, attivate dalla Direzione centralea polizia di prevenzione e con la collaborazione del Compartimentoa Polizia postale ee comunicazionia Campania, hannoEndri Elezi, 28enne cittadino albanese colpito da mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi poiché ritenuto responsabile di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore ...

