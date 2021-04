Ardea set cinematografico | Elio Germano e Sara Ciocca girano ‘America Latina’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Si tornano a girare adnuove scene del film “America Latina“, il nuovo film dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo che vede protagonista, Astrid Casali,, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller. Le riprese sono iniziate il 2 aprile a Latina e avevano già fatto tappa adil 13 aprile. I fratelli D’Innocenzo tornano al lavoro dopo il successo de “La terra dell’abbastanza” e “Favolacce” con un film prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte. Da domani 22 aprile e fino al 24 aprile la troupe tornerà adper girare in notturna. I ciaknno a Tor San Lorenzo, nell’area compresa tra via dei Colli Marini e le ...

