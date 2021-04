Arabia Saudita, grandine nel deserto! Tutto incredibilmente bianco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ambito degli eventi meteo estremi di questo periodo, nei giorni scorsi anche alcune aree della sconfinata terra dell’Arabia Saudita hanno avuto a che fare con instabilità atmosferica davvero veemente, insolita per tali zone. Così sono apparse alcune aree del deserto dell’Arabia nello scorso weekendAlcuni impulsi perturbati, associati da aria fredda in quota, hanno generato la formazione di nubi temporalesche che hanno scaricato rovesci di forte intensità. Le precipitazioni sono state violente con grandinate copiose, specie nella zona tra Jedda e La Mecca ai fianchi dei monti del Sarat. In alcune aree del deserto sabbioso la grandine è caduta con così tale abbondanza da ricoprire Tutto il suolo, facendolo apparire completamente imbiancato. Il paesaggio ha assunto l’aspetto di una cartolina ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ambito degli eventi meteo estremi di questo periodo, nei giorni scorsi anche alcune aree della sconfinata terra dell’hanno avuto a che fare con instabilità atmosferica davvero veemente, insolita per tali zone. Così sono apparse alcune aree del deserto dell’nello scorso weekendAlcuni impulsi perturbati, associati da aria fredda in quota, hanno generato la formazione di nubi temporalesche che hanno scaricato rovesci di forte intensità. Le precipitazioni sono state violente con grandinate copiose, specie nella zona tra Jedda e La Mecca ai fianchi dei monti del Sarat. In alcune aree del deserto sabbioso laè caduta con così tale abbondanza da ricoprireil suolo, facendolo apparire completamente imbiancato. Il paesaggio ha assunto l’aspetto di una cartolina ...

