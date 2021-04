Apple lancia il servizio di podcast a pagamento in 170 Paesi del mondo. E arriva l’iPhone viola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Apple lancia un servizio di podcast a pagamento disponibile da maggio per 170 Paesi nel mondo al costo di 19,99 euro l’anno. Ci saranno anche contenuti dei media, tra cui NPR, Los Angeles Times, The Athletic, Sony Music Entertainment e molti altri. “Quindici anni fa, Apple ha reso i podcast mainstream, offrendo ai creatori una piattaforma aperta e premier per informare, intrattenere e ispirare centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il mondo – ha affermato Eddy Cue, senior vice president Internet Software and Services di Apple – Oggi, siamo entusiasti di presentare questa nuova e potente piattaforma ai creator di tutto il mondo e non vediamo l’ora di sapere cosa ne faranno”. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)undidisponibile da maggio per 170nelal costo di 19,99 euro l’anno. Ci saranno anche contenuti dei media, tra cui NPR, Los Angeles Times, The Athletic, Sony Music Entertainment e molti altri. “Quindici anni fa,ha reso imainstream, offrendo ai creatori una piattaforma aperta e premier per informare, intrattenere e ispirare centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il– ha affermato Eddy Cue, senior vice president Internet Software and Services di– Oggi, siamo entusiasti di presentare questa nuova e potente piattaforma ai creator di tutto ile non vediamo l’ora di sapere cosa ne faranno”. Non ...

