Antonella Clerici spiazza | lo ha confessato in diretta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.to tutti con la sua confessione in, la conduttrice ha voluto svelare al pubblico di Rai 1 un suo segreto. Oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, il programma si cucina diritornata dopo qualche anno di assenza ad occupare lo spazio delle 12,00. Il programma ha

Advertising

zazoomblog : Che look oggi Antonella Clerici! E’ la più allegra in tv (Foto) - #Antonella #Clerici! #allegra #(Foto) - Francesco_Pirri : Ma @carmelitadurso ha prestato le sue luci ad Antonella #Clerici? La sua faccia riflette la luce meglio di uno specchio - Unf_Tweet : - Debbie_Bell : RT @NPiotta: Anche Antonella Clerici si aggiunge ai bimbi di Giulia ?? #amemici20 #Amici20 - micricosmo : RT @NPiotta: Anche Antonella Clerici si aggiunge ai bimbi di Giulia ?? #amemici20 #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

L'ex compagna di Matteo Salvini ritorna in TV dopo una non convincente esperienza a 'La prova del cuoco' in cui ha dovuto prendere il posto di. In seguito alla sua partecipazione al ...Prima delle esibizioni di Elio e Chiara Galiazzo , Mika ha ricevuto alcuni video messaggi: da Emma Marrone, sua collega nell'ultima edizione di X Factor, Anna Valle,e anche dalla ...Antonella Clerici spiazzato tutti con la sua confessione in diretta, la conduttrice ha voluto svelare al pubblico di Rai 1 un suo segreto.Look sempre colorato per Antonella Clerici ma nella puntata di oggi di E' sempre mezzogiorno è arrivata davvero la primavera (foto) ...