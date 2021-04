(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Tornare a vedere” le cose. È quello che accadrà adgrazie a una speciale tecnologia. L‘ex Miss Italia nonché cantante e atleta paralimpica lo ha raccontato al settimanale Grand Hotel. «Si tratta ditelecamerine poste sulle stecche degli occhiali», spiega. «Seguendo la direzione del tuo naso, lecapiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare». Non ci sarà una vera guarigione dalla retinite pigmentosa che da anni le ha tolto la possibilità di vedere lasciandola solo con ombre e sagome. Ma questo ausilio sarà uno strumento importante. LEGGI ANCHE Veleni sul web contro: «Sei cieca, non fare figli...». E la Meloni la difende Per favore, giù le mani da...

Advertising

SecolodItalia1 : Annalisa Minetti esce dal buio: «Cambia la mia vita. Con speciali telecamere riconoscerò i volti»… - a42nno : RT @elvira_serra: Annalisa Minetti, la vita come un dono, i Giochi Paralimpici di Tokyo alle porte e un paio di occhiali che cambieranno (d… - elvira_serra : Annalisa Minetti, la vita come un dono, i Giochi Paralimpici di Tokyo alle porte e un paio di occhiali che cambiera… - infoitcultura : Annalisa Minetti: «Con questi occhiali potrò tornare a leggere» - Galatone : opocaj: Annalisa Minetti 'torna a vedere' grazie alla tecnologia -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Minetti

Leggi anche, da Sanremo alle paralimpiadi, dagli insulti in rete al rilancio in tv: "Gli insulti per le foto con mia figlia? Vedo l'amore più di chi mi attacca" ...E' entusiasta, 45 anni, cantante e campionessa paralimpica. Dopo anni ad aspettare una svolta che le aiutasse a vivere meglio con la sua cecità, causata da una malattia ereditaria ...La cantante non vede da quando aveva 21 anni: «Grazie a un dispositivo sulla stanghetta in pochi secondi ricevo le informazioni». La lezione: «Sento la responsabilità. Mio padre disse di non chiedermi ...E ora, grazie alla tecnologia, può tornare finalmente a semplificare la propria vita Annalisa Minetti: da quando è ceca? Annalisa Mintetti torna a vedere grazie a uno speciale apparecchio. Al settiman ...