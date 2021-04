Andrea Zenga si sbilancia su Rosalinda Cannavò: le risposte che tutti aspettavano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Zenga ha recentemente parlato di Rosalinda Cannavò nelle sue IG Stories, precisando cosa sta succedendo fra loro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha recentemente parlato dinelle sue IG Stories, precisando cosa sta succedendo fra loro su Notizie.it.

Advertising

preciouslocks : RT @Whoopsee_it: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga #zengavo ht… - liarafffy : RT @Whoopsee_it: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga #zengavo ht… - Whoopsee_it : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga… - giampi37045 : Un aereo per la coppia Zenga-Cannavò - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - SOLELUNA212 : Buongiorno a tutti ma soprattutto a voi, @AndreaZelletta e @andrea_zenga : ci avete fatto ridere ierisera!!! Siet… -