Andrea Zenga commenta il nuovo disco di Andrea Zelletta: le parole dell’ex gieffino (Di mercoledì 21 aprile 2021) In una recente diretta Instagram, Andrea Zenga ha commentato il secondo disco dell'amico Andrea Zelletta di prossima uscita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) In una recente diretta Instagram,hato il secondodell'amicodi prossima uscita su Notizie.it.

Advertising

DinaScamorza : ...E con le mani amore per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò...???????? #RosiAndrea… - DancingInTheM : Scusate perché quando vado a fare benzina io non c'è un Andrea Zenga che mi pulisce il vetro? Non lo trovo affatto giusto #zengavo - preciouslocks : RT @Whoopsee_it: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga #zengavo ht… - liarafffy : RT @Whoopsee_it: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga #zengavo ht… - Whoopsee_it : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: Una città per due cuori #whoopsee #RosalindaCannavo #rosalinda #andreazenga… -