Andrea diventa uomo dopo il parto: “Ma mio figlio mi chiama mamma”. La sua trasformazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ventimiglia, la storia è quella di una mamma ‘speciale’. Oggi quella mamma si chiama Andrea Giovanni Alaimo, genitore di Brian, un bambino solare e sorridente di 11 anni. Andrea, invece, ha 32 anni e alle spalle un vissuto molto significativo. Decide di iniziare il suo percorso di transizione per diventare uomo all’età di 25 anni. E da quel momento tutto è cambiato, non solo dentro di sè. Andrea è una mamma speciale. Un matrimonio, con alle spalle 7 anni di fidanzamento, che ha raggiunto il capolinea solo 6 mesi dopo il fatidico ‘si’ e la gravidanza, affrontata con una determinata consapevolezza, la stessa che ha condotto alla decisione drastica di cambiare sesso: “partorire mio figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ventimiglia, la storia è quella di una‘speciale’. Oggi quellasiGiovanni Alaimo, genitore di Brian, un bambino solare e sorridente di 11 anni., invece, ha 32 anni e alle spalle un vissuto molto significativo. Decide di iniziare il suo percorso di transizione perreall’età di 25 anni. E da quel momento tutto è cambiato, non solo dentro di sè.è unaspeciale. Un matrimonio, con alle spalle 7 anni di fidanzamento, che ha raggiunto il capolinea solo 6 mesiil fatidico ‘si’ e la gravidanza, affrontata con una determinata consapevolezza, la stessa che ha condotto alla decisione drastica di cambiare sesso: “rire mio...

