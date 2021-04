Andrea Agnelli, oltre il danno la beffa: è accaduto al campo di allenamento – FOTO (Di mercoledì 21 aprile 2021) oltre al danno anche la beffa per Andrea Agnelli e la novella della SuperLeague. Quanto successo all’uscita dell’allenamento ha scatenato l’ilarità di tutti Tapiro Gigante in arrivo per Andrea Agnelli ?? pic.twitter.com/qIEEbwBivS — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) April 21, 2021 C’era da aspettarselo che Valerio Staffelli portasse un Tapiro d’Oro per la figura fatta dal patron L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)alanche lapere la novella della SuperLeague. Quanto successo all’uscita dell’ha scatenato l’ilarità di tutti Tapiro Gigante in arrivo per?? pic.twitter.com/qIEEbwBivS — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) April 21, 2021 C’era da aspettarselo che Valerio Staffelli portasse un Tapiro d’Oro per la figura fatta dal patron L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ZZiliani : Che ne dite: glielo diciamo in coro? Andrea #Agnelli @andagn ti dimetti sì o no? (retwitta se sei d'accordo) - romeoagresti : ?? Smentite totali sia dal mondo Juve sia dal mondo Exor circa la voce delle avvenute dimissioni di Andrea #Agnelli… - SiavoushF : Florentino Perez mistake? Trusting Andrea Agnelli in Europe - iamnotaheroine : Ho appena letto il delirio di un tizio che dice che Andrea Agnelli è il presidente e non la Juve. Andrea Agnelli no… - Roberta_Siro : RT @juventusfans: Tapiro d’Oro gigante in arrivo per Andrea #Agnelli da parte di #StrisciaLaNotizia. Come se tra le 12 squadre l’unica ar… -