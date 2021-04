Andrea Agnelli dice che la Super League andrà avanti. Poi la doccia gelata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per il momento la Super League non si farà, ma – parafrasando Franco Califano – non si esclude il ritorno. Prima del comunicato ufficiale in cui si è parlato della sospensione e del rinvio del progetto, Andrea Agnelli aveva rilasciato un’intervista pubblicata in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Il presidente della Juventus – deus ex machina di questa competizione, già bloccata prima del calcio d’inizio, insieme a Florentino Perez – aveva già saputo delle perplessità e dei passi indietro dei club inglesi. Ma, nonostante questo, ha parlato di un progetto innovativo che – prima o poi – vedrà la luce. Andrea Agnelli e il progetto Super League che andrà avanti Nella sua intervista con il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per il momento lanon si farà, ma – parafrasando Franco Califano – non si esclude il ritorno. Prima del comunicato ufficiale in cui si è parlato della sospensione e del rinvio del progetto,aveva rilasciato un’intervista pubblicata in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Il presidente della Juventus – deus ex machina di questa competizione, già bloccata prima del calcio d’inizio, insieme a Florentino Perez – aveva già saputo delle perplessità e dei passi indietro dei club inglesi. Ma, nonostante questo, ha parlato di un progetto innovativo che – prima o poi – vedrà la luce.e il progettocheNella sua intervista con il ...

ZZiliani : Che ne dite: glielo diciamo in coro? Andrea #Agnelli @andagn ti dimetti sì o no? (retwitta se sei d'accordo) - romeoagresti : ?? Smentite totali sia dal mondo Juve sia dal mondo Exor circa la voce delle avvenute dimissioni di Andrea #Agnelli… - SiavoushF : Florentino Perez mistake? Trusting Andrea Agnelli in Europe - CosimoBon : Tifo Juventus, non Andrea #Agnelli. Non so se oggi, per il bene della Juve, quest'ultimo è meglio si faccia da part… - Affaritaliani : Juve, Superlega flop: Agnelli in -