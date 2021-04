Ancora Raspadori, il Sassuolo crede all’Europa. E il Milan cade ancora a San Siro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ora che la Superlega non è altro che un brutto ricordo e che parlare di coppe europee Uefa può tornare di moda, ecco che il Sassuolo regala al rush finale di Serie A una corsa che sembrava fuori discussione: quella per la Conference League. La squadra di De Zerbi batte il Milan per 2-1 in rimonta e si porta a -5 dalla Roma, impegnata domani contro l’Atalanta. Il settimo posto non è lontano, lo dimostra la mentalità di De Zerbi che dopo l’1-1 segnato da Raspadori, ha intimato ai suoi di farne un altro. Detto, fatto: Giacomo Raspadori, promessa bandiera neroverde, aggancia in area, tiro, palo e gol. Due a uno per un Sassuolo che vuole l’Europa minore, ma pur sempre Europa. Insegue quella maggiore il Milan che ora deve guardarsi alle spalle: il quinto posto dista sei punti, potenzialmente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ora che la Superlega non è altro che un brutto ricordo e che parlare di coppe europee Uefa può tornare di moda, ecco che ilregala al rush finale di Serie A una corsa che sembrava fuori discussione: quella per la Conference League. La squadra di De Zerbi batte ilper 2-1 in rimonta e si porta a -5 dalla Roma, impegnata domani contro l’Atalanta. Il settimo posto non è lontano, lo dimostra la mentalità di De Zerbi che dopo l’1-1 segnato da, ha intimato ai suoi di farne un altro. Detto, fatto: Giacomo, promessa bandiera neroverde, aggancia in area, tiro, palo e gol. Due a uno per unche vuole l’Europa minore, ma pur sempre Europa. Insegue quella maggiore ilche ora deve guardarsi alle spalle: il quinto posto dista sei punti, potenzialmente ...

Advertising

SerieA : Ancora Raspadori ?? Il @SassuoloUS la ribalta ?? #MilanSassuolo #SerieATIM #WeAreCalcio - DiegoRaimondi11 : #SpeziaInter ..che bello il calcio dei Poveri ???? passare da + 9 a + 6 e come x miracolo ( #Raspadori ) tornare sub… - Frances97873827 : @Big_Boss_JFC Forse il paragone è ancora azzardato ma Raspadori ha le stesse movenze e la stessa intelligenza e fur… - talusi : Grande Sassuolo.?????? Due nomi interessanti di mercato #Traore e #Raspadori Ottava forza,con possibilità di fare anc… - giantwist65 : Ancora alla ricerca del miglior #Leao ( che secondo me non esiste) e poi basta un Raspadori qualunque ( tanto di ca… -