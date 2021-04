Anche l'immunologo Abrignani favorevole: 'Test salivari buoni per tornare a scuola e teatro' (Di mercoledì 21 aprile 2021) La stessa opinione l'aveva avuta il virologo Andreoni e se funzionasse sarebbe un'ottima cosa per riguadagnare sprazzi di normalità. "Sono un sostenitore dei Test salivari. Hanno dei limiti come la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) La stessa opinione l'aveva avuta il virologo Andreoni e se funzionasse sarebbe un'ottima cosa per riguadagnare sprazzi di normalità. "Sono un sostenitore dei. Hanno dei limiti come la ...

Advertising

globalistIT : - ocsecnarf1 : RT @TgrRaiAltoAdige: 22 positivi al #Covid in una casa di riposo di Parcines, in val Passiria. Erano già vaccinati con Pfizer. L'immunologo… - manu_etoile : RT @TgrRaiAltoAdige: 22 positivi al #Covid in una casa di riposo di Parcines, in val Passiria. Erano già vaccinati con Pfizer. L'immunologo… - SoniaLaVera : RT @TgrRaiAltoAdige: 22 positivi al #Covid in una casa di riposo di Parcines, in val Passiria. Erano già vaccinati con Pfizer. L'immunologo… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: 22 positivi al #Covid in una casa di riposo di Parcines, in val Passiria. Erano già vaccinati con Pfizer. L'immunologo… -