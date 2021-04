Anarchici pronti alla rivolta

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Soffiare sul fuoco della pandemia. Il lancio di molotov e gli incendi nei luoghi-simbolo della lotta al virus sono da ricondurre all'area insurrezionalista. Lo conferma l'appoggio di blog e siti web a queste azioni. Che sono un tassello di una più ampia strategia d'attacco. La «A» cerchiata, il simbolo degli anarco-insurrezionalisti, è la sigla per l'invitoche appare sempre più spesso in questi mesi di pandemia e firma anche alcuni attacchi ai siti-icona del contrasto al Covid. La Procura nazionale antiterrorismo sta verificando eventuali collegamenti tra gli episodi che si sono susseguiti nell'ultimo mese in varie città. Se da una parte sul web le voci di quest'area politica corrono veloci e calamitano nuovi seguaci, dall'altra lasciano tracce che difficilmente sfuggono ai cacciatori dell'antiterrorismo. Si sta lavorando, per esempio, ...