Amore Criminale | Veronica Pivetti racconta nuove storie di femminicidio

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Torna in onda “”, a partire dal 22 aprile, alle 21.20 su Rai3. Anche quest’anno la conduzione è affidata a, voce narrante della trasmissione. Sei puntate che racconteranno altrettantedi donne vittime della violenza maschile. Il linguaggio usato sin dalla prima edizione è quello della docufiction, dove nella narrazione dei casi si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Sin dal 2007, anno della prima messa in onda, il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni ...

Tornano le storie di femminicidio raccontate da Veronica Pivetti in "Amore Criminale", in onda da giovedì 22 aprile alle 21.20 su Rai3. La nuova stagione proporrà sei puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Il linguaggio è ...