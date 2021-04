Amici 20- Aka7even parla della sua rottura con Martina Miliddi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come tutti sappiamo Aka7even e Martina Miliddi sono stati una coppia di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.La loro relazione, dopo tanti alti e bassi, sembrerebbe essere giunta al termine e sono proprio le parole di Luca a farcelo capire. Nella scorsa puntata del Serale di Amici abbiamo assistito all'eliminazione di Martina Miliddi, la ballerina di latino-americano di questa edizione.La ragazza, nel corso del programma, è sempre stata legata a cantante Aka7even." E se ti ho amata lo rifarò, solo che nella tua immagine vedo un cartello con scritto Pericolo", queste le parole di Aka che sarebbero l'emblema della loro rottura. Le barre di Aka7ven rivelano la fine dell'amore con Martina Nella ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come tutti sappiamosono stati una coppia di questa edizione didi Maria De Filippi.La loro relazione, dopo tanti alti e bassi, sembrerebbe essere giunta al termine e sono proprio le parole di Luca a farcelo capire. Nella scorsa puntata del Serale diabbiamo assistito all'eliminazione di, la ballerina di latino-americano di questa edizione.La ragazza, nel corso del programma, è sempre stata legata a cantante." E se ti ho amata lo rifarò, solo che nella tua immagine vedo un cartello con scritto Pericolo", queste le parole di Aka che sarebbero l'emblemaloro. Le barre di Aka7ven rivelano la fine dell'amore conNella ...

