Ambasciatore Usa a Roma: "Rischio Covid, non viaggiate in Italia" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli Stati Uniti raccomandano ai connazionali di “non viaggiare” in Italia elevando a livello massimo - il 4 - il Rischio Covid, così come fatto con l?80% dei Paesi mondiali. È quanto si legge sul sito dell’ambasciata Usa a Roma, dove compare un ‘Travel Advisory’ datato 20 aprile 2021. Nello stesso avviso si ricorda agli americani di usare “maggiore cautela” contro il Rischio potenziale di attentati terroristici sul suolo Italiano, ribadendo le indicazioni già diffuse negli anni scorsi dal dipartimento di Stato Usa dopo gli attacchi terroristici in Europa. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli Stati Uniti raccomandano ai connazionali di “non viaggiare” inelevando a livello massimo - il 4 - il, così come fatto con l?80% dei Paesi mondiali. È quanto si legge sul sito dell’ambasciata Usa a, dove compare un ‘Travel Advisory’ datato 20 aprile 2021. Nello stesso avviso si ricorda agli americani di usare “maggiore cautela” contro ilpotenziale di attentati terroristici sul suolono, ribadendo le indicazioni già diffuse negli anni scorsi dal dipartimento di Stato Usa dopo gli attacchi terroristici in Europa.

