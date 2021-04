Amalfi Ricoverata anziana dopo il vaccino AstraZeneca in mattinata aveva avuto la prima dose del vaccino

Advertising

positanonews : Amalfi. Ricoverata anziana dopo il vaccino AstraZeneca, ma non c’è nessuna correlazione tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca Amalfi. Ricoverata anziana dopo il vaccino AstraZeneca, ma non c’è nessuna correlazione -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi Ricoverata

Positanonews

. Ieri pomeriggiouna donna dicon eliambulanza per l'Ospedale Ruggi di Salerno, si sospettava una ischemia, purtroppo la signora soffre di un brutto male. Proprio in ...Ultimo aggiornamento 2 minuti fa S. Agnese da MontepulcianoLe persone che nelle ultime 24 ore non hanno sconfitto il virus sono state 390. Le regioni dove si sono registrati più contagi sono state la Campania, con 1.750 nuovi casi, la Lombardia con 1.670 casi ...Ricovero urgente in eliambulanza, ieri pomeriggio, per una donna di Amalfi per sospetta ischemia cerebrale. In mattinata signora, sulla settantina, si era sottoposta alla prima dose del vaccino AstraZ ...