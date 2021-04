Amalfi. Ricoverata anziana dopo il vaccino AstraZeneca in mattinata aveva avuto la prima dose del vaccino

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Posted on 21Apr News Proprio inladelal Centro Vaccinale all’USCA di Maiori . Nel pomeriggio i familiari han chiamato il 118 per l’ospedale Costa d’di Castiglione di Ravello e poipresso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Navigazione articoli Post navigation Un inedito viaggio nell’arte di Michelangelo Pistoletto Candida: rimedi e trattamento. Come si cura? Leave a Reply Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. ...