Altro infortunio per James Harden: rinviato il rientro (Di mercoledì 21 aprile 2021) La sfortuna continua ad accompagnare la stagione dei Brooklyn Nets. È di poche ore la notizia di un Altro infortunio per James Harden che sarà costretto a rinviare il suo rientro in campo. Altro infortunio per James Harden: cosa è successo? Il giocatore, che stava recuperando da un problema accusato poche settimane fa nel derby contro i Knicks, ha subito una ricaduta nello stesso punto in occasione dell'ultimo allenamento. La stella dei Nets si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica che ha confermato il nuovo problema fisico, per il quale potrebbe essere tenuto a riposo fino al termine della regular season per preservarlo in vista dei playoff Nba 2021. Coach Steve Nash ha commentato cosi la notizia: "Siamo tornati ...

