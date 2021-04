Alta Langa Docg: alla scoperta dello spumante piemontese (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando si parla di spumante tutti pensano alla Franciacorta, alla Champagne e al Trentino ma pochi conoscono il Piemonte con la sua Denominazione Alta Langa Docg. L’Enoteca Gaudes ci guida alla scoperta di questa perla della produzione spumantistica italiana ancora poco conosciuta. La regione piemontese ha una grande tradizione in questo settore e da sempre regala spumanti di altissimo livello anche se a volte vengono messi un po’ in ombra dai famosi rossi piemontesi Barolo e Barbaresco. Lo spumante Alta Langa nasce nel 1850 ad opera del piemontese Carlo Gancia, che dopo un soggiorno a Reims per studiare le tecniche di produzione dello champagne, tornò ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando si parla ditutti pensanoFranciacorta,Champagne e al Trentino ma pochi conoscono il Piemonte con la sua Denominazione. L’Enoteca Gaudes ci guidadi questa perla della produzione spumantistica italiana ancora poco conosciuta. La regioneha una grande tradizione in questo settore e da sempre regala spumanti di altissimo livello anche se a volte vengono messi un po’ in ombra dai famosi rossi piemontesi Barolo e Barbaresco. Lonasce nel 1850 ad opera delCarlo Gancia, che dopo un soggiorno a Reims per studiare le tecniche di produzionechampagne, tornò ...

art_for_free : RT @NucciPollarolo: C’è una chiesetta lassù, in cima alla collina. Saliamo a vedere che cosa c’è dall’altra parte Alta Langa - Annalis80790333 : RT @NucciPollarolo: C’è una chiesetta lassù, in cima alla collina. Saliamo a vedere che cosa c’è dall’altra parte Alta Langa - maxfurini : RT @NucciPollarolo: C’è una chiesetta lassù, in cima alla collina. Saliamo a vedere che cosa c’è dall’altra parte Alta Langa - CRICCU178 : RT @NucciPollarolo: C’è una chiesetta lassù, in cima alla collina. Saliamo a vedere che cosa c’è dall’altra parte Alta Langa - jazz_life_love : RT @NucciPollarolo: C’è una chiesetta lassù, in cima alla collina. Saliamo a vedere che cosa c’è dall’altra parte Alta Langa -