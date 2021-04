Alstom punta alla leadership della mobilità sostenibile

(Di mercoledì 21 aprile 2021)a diventare leader nel settore, grazie anche al treno a idrogeno per il quale sono in arrivo contratti con operatori ferroviari. E' quanto emerso nel corso di ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

a diventare leader nel settore della mobilità sostenibile, grazie anche al treno a idrogeno per il quale sono in arrivo contratti con operatori ferroviari. E' quanto emerso nel corso di ...Ora Neoena costruire la Great Western Battery, un complesso di batterie da 500 megawatt e 1. tra cui Edf, Total, Airbus, Air Liquide e. La strategia nazionale sull'idrogeno della ...Alstom punta a diventare leader nel settore della mobilità sostenibile, grazie anche al treno a idrogeno per il quale sono in arrivo contratti con operatori ferroviari. (ANSA) ...Il metrò sopraelevato, lungo il Bisagno, collegherebbe in dieci minuti Molassana a Brignole. Per le risorse si punta su un bando del ministero delle Infrastrutture o sul Recovery fund ...