Allenamento | come respirare durante l’esecuzione degli esercizi

Il respiro e il movimento Possiamo dividere la respirazione in due tipi principali: la respirazione addominale e la respirazione toracica. La respirazione addominale ha il grande potere di far smaltire l'ansia e in molte discipline come nel Pilates viene eseguita in modo completo, quindi muovendo anche le zone posteriori e laterali corrispondenti alle zone toccate dal diaframma (ricordiamo che il diaframma si inserisce nelle vertebre dorsali). Per provare la respirazione diaframmatica basta provare a "gonfiare" la pancia mentre inspiriamo, senza muovere il torace ed espirando cercando di "sgonfiare" il più possibile la pancia. Aiuta moltissimo nell'esecuzione tenendo una mano o entrambe sull'addome. Questo tipo di respirazione aiuta a portare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e va ad aumentare la circolazione e l'irrorazione sanguigna a ...

