Alitalia, sindacati: non ci sono le risorse per pagare gli stipendi di aprile

Al momento nelle casse di Alitalia non ci sarebbero le risorse per pagare gli stipendi di aprile. E' quanto emerge da fonti sindacali durante l'incontro tra i commissari straordinari della compagnia

Alitalia, a rischio stipendi aprile E' quanto è emerso, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, dall'incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e i sindacati di categoria.

