Alitalia | Regione Lazio | siamo vicini a lavoratori | subito Piano Industriale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Esprimo tutta la mia vicinanza aidiche oggi hanno manifestato nuovamente in Piazza Santi Apostoli a Roma e ai tanti altridegli appalti legati alla compagnia aerea che ieri hanno protestato a Fiumicino. Occorre continuare a lavorare per definire immediatamente il.” “Questo importante passaggio e’ fondamentale anche per far decollare la nuova compagnia e per intercettare la ripresa del traffico aereo in vista della stagione estiva. Ogni sforzo e’ necessario per non aggravare lo stato economico della compagnia stessa”. Cosi’ in un comunicato l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della, Claudio Di Berardino.