Alitalia | manifestazione a Roma | attimi di tensione a piazza Venezia

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 21 aprile 2021)die disagi per il traffico automobilistico.da parte dei dipendenti di. Dopo i ritardi registrati nei giorni scorsi, molti lavoratori sono scesi in strada per protestare contro le decisioni dal Governo. I manifestanti si sono ritrovati inSanti Apostoli e successivamente sono riusciti ad aprirsi un varco e arrivare a, dove hanno bloccato il traffico automobilistico. Come riportato dal Corriere della Sera, sono stati registratidicon le forze dell’ordine. Ma non sembrano ...