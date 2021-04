Alitalia | lavoratori in piazza | a rischio anche gli stipendi di aprile E intanto la commissaria Ue Vestager scherza sul dossier

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre i dipendenti dimanifestano a Roma e rischiano concretamente di non ricevere loo di, laUE alla Concorrenza Margrethesbeffeggia l’Italia e il suo piano di rilancio della compagnia. Nel corso della conferenza stampa per presentare la nuova proposta di legge europea sull’intelligenza artificiale.è stata interpellata dai giornalisti con una battuta sull’eventualità di consigliare al governo italiano l’uso dell’AI per risolvere il difficile negoziato con l’antitrust Ue per il decollo di Ita,ha replicato con un’altra battuta: “In molti casi, una approccio concreto e una mentalità politica creativa è ciò di cui si ha bisogno…”. Al di là del cattivo gusto la realtà è che i negoziati tra Roma e Bruxelles ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attimi di tensione, con qualche spintone, durante la manifestazione dei lavoratori Alitalia al centro di Roma. I ma… - SkyTG24 : Roma, protesta dei lavoratori Alitalia. VIDEO - StefanoFassina : Caro @CarloCalenda #Alitalia è stata al 100% privata nel decennio pre a.s. L’hanno spolpata, in particolare i ladro… - Nikitttu : RT @repubblica: Alitalia, manifestazione dei lavoratori: bloccata Piazza Venezia - giu_bu_ : @fattoquotidiano Cit. Lo stipendio dei ministri e dei parlamentari lo pagano anche i lavoratori di Alitalia e Aerop… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia lavoratori

Attimi di tensione, con qualche spintone, durante la deial centro di Roma. I manifestanti si sono spostati da piazza Santi Apostoli riversandosi a piazza Venezia e bloccando il traffico. Un gruppo di manifestanti è ancora a monitorato dalle ...Anche oggi siamo costretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia diche vivono con apprensione questi momenti, dove da una parte, l'in A. S. sta esaurendo la liquidità mettendo a rischio ancora una volta gli stipendi dei dipendenti e continuità ...Mentre i dipendenti di Alitalia manifestano a Roma e rischiano concretamente di non ricevere lo stipendio di aprile, la Commissaria UE alla Concorrenza Margrethe Vestager sbeffeggia l’Italia e il suo ...(Teleborsa) – “Anche oggi siamo costretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia di lavoratori che vivono con apprensione questi momenti, dove da una parte, ...