Alitalia, i lavoratori in piazza cantano l'inno di Mameli (Di mercoledì 21 aprile 2021) I lavoratori di Alitalia sono di nuovo scesi in piazza. Alcune centinaia hanno manifestato a Roma, in piazza Santi Apostoli, esponendo uno striscione con lo slogan "Draghi: sali a bordo" e intonando l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Idisono di nuovo scesi in. Alcune centinaia hanno manifestato a Roma, inSanti Apostoli, esponendo uno striscione con lo slogan "Draghi: sali a bordo" e intonando l'...

SkyTG24 : Roma, protesta dei lavoratori Alitalia. VIDEO - StefanoFassina : Caro @CarloCalenda #Alitalia è stata al 100% privata nel decennio pre a.s. L'hanno spolpata, in particolare i ladro… - CarloCalenda : I lavoratori Alitalia bocciano l'accordo sindacale - un mld di investimenti privati - e tutti i partiti fermano il… - Agenparl : Comunicato stampa: I lavoratori Alitalia occupano Piazza Venezia. L'USB al rappresentante UE: "Noi non veniamo in p… - Gazzettino : Alitalia, lavoratori protestano in piazza Venezia a Roma: attimi di tensione e spintoni

Fiumicino: amministrazione ancora in piazza al fianco dei lavoratori Alitalia Fiumicino: amministrazione ancora in piazza al fianco dei lavoratori Alitalia - Amministrazione comunale di Fiumicino ancora in piazza a Roma al fianco dei lavoratori di Alitalia. 'Siamo interessati direttamente alla questione per le enormi ricadute che i ...

