**Alitalia: fonti, ok unanime Cdm a pagamento stipendi aprile** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il Cdm ha dato l'ok unanime al pagamento degli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia. Si apprende da fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il Cdm ha dato l'okaldeglidi aprile dei dipendenti di Alitalia. Si apprende dadi governo.

Alitalia, sindacati: non ci sono le risorse per pagare gli stipendi di aprile Al momento nelle casse di Alitalia non ci sarebbero le risorse per pagare gli stipendi di aprile . E' quanto emerge da fonti sindacali durante l'incontro tra i commissari straordinari della compagnia italiana e i sindacati del ...

