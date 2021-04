Alitalia, fonti: ok unanime Cdm a pagamento stipendi aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cdm ha dato l’ok unanime al pagamento degli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia. Si apprende da fonti di governo. La cifra da investire dovrebbe essere pari a circa 50 milioni, ma non è ancora stata definita nel testo. Nel pomeriggio i commissari straordinari dell’aviolinea avevano comunicato ai sindacati che senza lo sblocco dei 55 milioni di ristori per i danni subiti dalla pandemia non ci sarebbero stati i soldi per pagare le retribuzioni. L’allarme è subito scattato per rientrare in serata con la notizia che il Consiglio dei ministri ha dato l’ok unanime al pagamento degli stipendi. Un sospiro di sollievo tirato al termine di un’altra giornata vissuta a nervi tesi che ha visto di nuovo in piazza questa mattina i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Cdm ha dato l’okaldeglididei dipendenti di. Si apprende dadi governo. La cifra da investire dovrebbe essere pari a circa 50 milioni, ma non è ancora stata definita nel testo. Nel pomeriggio i commissari straordinari dell’aviolinea avevano comunicato ai sindacati che senza lo sblocco dei 55 milioni di ristori per i danni subiti dalla pandemia non ci sarebbero stati i soldi per pagare le retribuzioni. L’allarme è subito scattato per rientrare in serata con la notizia che il Consiglio dei ministri ha dato l’okaldegli. Un sospiro di sollievo tirato al termine di un’altra giornata vissuta a nervi tesi che ha visto di nuovo in piazza questa mattina i ...

