Alitalia, calci e pugni contro chi manifesta. Ecco il video (Di mercoledì 21 aprile 2021) calci e pugni nei confronti dei manifestanti. E’ quanto si vede nel video denuncia che Usb ha postato sui suoi profili social. I protagonisti sarebbero dei poliziotti che hanno colpito i lavoratori di Alitalia che protestavano in piazza Venezia, a Roma. Come scrivono nel loro comunicato Usb: “Uno Stato che prende a calci chi perde il lavoro. Come lo definiresti? Questo quanto accaduto mentre migliaia di lavoratori Alitalia stavano manifestando a piazza Venezia…Durante la mobilitazione odierna dei lavoratori di Alitalia, che si sono radunati a piazza Santi Apostoli per poi spostarsi ad occupare Piazza Venezia, un manifestante è stato platealmente spintonato e malmenato con calci e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 aprile 2021)nei confronti deinti. E’ quanto si vede neldenuncia che Usb ha postato sui suoi profili social. I protagonisti sarebbero dei poliziotti che hanno colpito i lavoratori diche protestavano in piazza Venezia, a Roma. Come scrivono nel loro comunicato Usb: “Uno Stato che prende achi perde il lavoro. Come lo definiresti? Questo quanto accaduto mentre migliaia di lavoratoristavanondo a piazza Venezia…Durante la mobilitazione odierna dei lavoratori di, che si sono radunati a piazza Santi Apostoli per poi spostarsi ad occupare Piazza Venezia, unnte è stato platealmente spintonato e malmenato cone ...

Alitalia, calci e pugni ai lavoratori che protestano L'AntiDiplomatico Alitalia, calci e pugni contro chi manifesta. Ecco il video Come scrivono nel loro comunicato Usb: “Uno Stato che prende a calci chi perde il lavoro. Come lo definiresti? Questo quanto accaduto mentre migliaia di lavoratori Alitalia stavano manifestando a piaz ...

Roma, lavoratori Alitalia tornano in piazza Lavoratori Alitalia bloccano piazza Venezia: attimi di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine I lavoratori Alitalia hanno occupato piazza Venezia, impedendo il transito dei veicoli. Attimi di t ...

